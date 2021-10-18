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Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

18.10.2021 13:19
Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 4-10 Ekim'de il merkezi ve bazı ilçelerde terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si ise yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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