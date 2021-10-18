Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 4-10 Ekim'de il merkezi ve bazı ilçelerde terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si ise yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.