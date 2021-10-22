Şırnak'ta Kovid-19'u yenen asırlık çınarlardan "aşı" çağrısı - Son Dakika

Şırnak'ta oturan 109 yaşındaki Benni Biliz ve 105 yaşındaki Rahim Biter, yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendikten sonra iki doz aşılarını yaptırdı.

Şehr-i Nuh Mahallesi'nde oturan, 10 çocuğu, 50'den fazla torunu bulunan Biliz ile Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşamını sürdüren, 7 çocuğu, 50'yi aşkın torunu olan Biter'in şikayetleri üzerine yaptırdıkları PCR testi pozitif çıktı.

Evde gördükleri tedavi ile ilerleyen yaşlarına rağmen hastalığı yenmeyi başaran asırlık çınarlar, sağlıklarına kavuştu.

Biliz ve Biter, bir daha aynı sıkıntıları yaşamamak için iki doz Kovid-19 aşısı yaptırdı.

"Aşının çok faydasını gördük"

Benni Biliz, AA muhabirine, evinde geçirdiği hastalığın ardından aşı yaptırmaya karar verdiğini söyledi.

İki doz aşısının eve gelen sağlık ekiplerince yapıldığını dile getiren Biliz, "Herkese aşı olmasını tavsiye ediyorum. Ben çok sıkıntı çektim, siz çekmeyin." dedi.

Benni Biliz'in eşi 91 yaşındaki Ali Haydar Biliz, eşiyle PCR testlerinin pozitif çıktığını, hastalığı birlikte yendiklerini ifade etti.

Çok sıkıntılı 2 hafta geçirdiklerini anlatan Biliz, "Sanki göğsümden parçalar kopuyordu ancak çeken bilir, ne söylesem tam anlatamam. Çocuklarım ve torunlarımız bize baktı. Çok şükür ikimiz de şu an iyiyiz. 71 yıldır evliyiz." diye konuştu.

"Allah bizi kimseye muhtaç ettirmesin. Devletimiz tarafından bize ihtiyarlık maaşı veriliyor. Allah bizi devletsiz bırakmasın." diyen Biliz, salgının ardından aşılarını yaptırdıklarını belirtti.

Biliz, aşılarla kendilerini daha güvende hissettiklerini dile getirerek, "Belki aşı olmasaydık tekrar hastalığa yakalanabilirdik. Elhamdülillah şu an iyiyiz. Aşı olduktan sonra hasta olmadık. Vatandaşlar doktorlara güvensin. Gerçekten aşının çok faydasını gördük. Belki önceden yapsaydık o sıkıntılı günleri yaşamazdık. Bu aşılar çok iyidir. Herkes aşılarını olsun." ifadelerini kullandı.

"Genç, yaşlı herkesin aşı olması gerektiğini düşünüyorum"

İlerleyen yaşı nedeniyle konuşma güçlüğü yaşayan Rahim Biter'in torunu Mehmet Biter, babaannesinin hastalığı sürecinde çok sıkıntılı 20 gün geçirdiğini belirtti.

Biter, "Nineme annem bakıyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Hasta olunca biraz daha unutkanlığı ve duyma problemi çoğaldı. Hastalığı atlattıktan sonra ninem aşılarını oldu ve düzeldi. Aşının koruculuğuna inanıyoruz. 105 yaşındaki etkisini gördük. Bu nedenle genç, yaşlı herkesin aşı olması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.