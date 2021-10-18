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Şırnak'ta tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

18.10.2021 14:47
Şırnak'ta tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta 305 tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta 305 tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Uludere ilçesi Kanca mevkisinde uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 heykel, 1 boğa başı, 1 kandil, 1 kapı tokmağı, 1 bakraç, 1 cam şişe, 1 anahtar başlığı, farklı boyutlarda 297 sikke ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Şırnak'ta tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Uludere, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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