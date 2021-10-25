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Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

25.10.2021 11:54
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce 18-24 Ekim'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'inin tutuklandığı ifade edilen açıklamada, diğer şüphelinin ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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