Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce 18-24 Ekim'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'inin tutuklandığı ifade edilen açıklamada, diğer şüphelinin ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı belirtildi.