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Şırnak'ta terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonu: 4 gözaltı

18.10.2021 13:31
Şırnak'ta terör operasyonu: 4 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 11 - 17 Ekim 2021 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 2 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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