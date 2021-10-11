Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 542,35 gram esrar, 76,31 gram metamfetamin, 9,05 gram eroin, 1,93 gram afyon sakızı, 925 Türk lirası, sentetik ecza maddesi, gümrük kaçağı 3 bin 845 paket sigara, 3 bin 394 tıbbi ilaç ve 156 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Ekiplerce 38 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca 13'ü asayiş, 9'u kaçakçılık ve 2'si resmi belgede sahtecilik suçlarından olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.