Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 14,87 gram esrar, 17,97 gram metamfetamin, 1,53 gram eroin, uyuşturucu nitelikte hap, gümrük kaçağı 6 bin 870 paket sigara, 18 cep telefonu, 46 cep telefonu aksesuarı, 4 oyun konsolu ve sahte 50 dolar ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

Ayrıca 12'si "asayiş", 7'si "kaçakçılık" ve 2'si "resmi belgede sahtecilik" suçundan 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.