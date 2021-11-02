Bolu'da sis nedeniyle otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Çarpışmanın etkisiyle Yunus T'nin kullandığı otomobilde bulunan Şükrü ve eşi Zuhal A. yaralandı. Sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hastaneye kaldırıldı.

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