D-100 kara yolunun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Yunus T. idaresindeki 81 ABD 583 plakalı otomobil, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Hayreddin-i Tokadi kavşağında, Nihat Tufan Z'nin kullandığı 41 ADC 196 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle Yunus T'nin kullandığı otomobilde bulunan Şükrü ve eşi Zuhal A. yaralandı. Sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bolu'da sis nedeniyle otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika