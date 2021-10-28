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Şişecam'ın 9 ayda net satışları 21 milyar TL'ye ulaştı - Son Dakika

Şişecam'ın 9 ayda net satışları 21 milyar TL'ye ulaştı

28.10.2021 10:43
Şişecam'ın 9 ayda net satışları 21 milyar TL'ye ulaştı

Dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel bir oyuncu olan Şişecam'ın 2021 yılı ocak-eylül dönemindeki konsolide net satışları 21 milyar TL seviyesine ulaşırken, aynı dönemde toplam yatırımları 1,3 milyar TL oldu.

Dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel bir oyuncu olan Şişecam'ın 2021 yılı ocak-eylül dönemindeki konsolide net satışları 21 milyar TL seviyesine ulaşırken, aynı dönemde toplam yatırımları 1,3 milyar TL oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam'ın 2021 yılı ocak-eylül dönemine ilişkin finansal sonuçları belli oldu.

Şişecam'ın söz konusu dönemde konsolide net satışları 21 milyar TL seviyesine ulaşırken, aynı dönemde yapmış olduğu yatırımlar ise 1,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Yılın 9 ayında 4 milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 2 milyon ton soda ve 3 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.

"Şişecam'ın tüm ekosistemi için sürdürülebilir değer yaratmaya devam ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, küresel salgının etkisiyle sıra dışı koşulların hakimiyetini koruduğu ve belirsizlik ortamının sürdüğü Ocak- Eylül 2021 döneminde Şişecam'ın tüm ekosistemi için sürdürülebilir değer yaratmaya devam ettiğini belirterek, "Yılın ocak-eylül döneminde konsolide net satışlarımız 21 milyar TL seviyesine ulaşırken, ürünlerimiz, yatırımlarımız ve sağladığımız istihdam ile gerek ülke ekonomisine gerekse girdi verdiğimiz lokomotif sektörlerin büyümesine katkıda bulunmaya devam ettik. Küresel salgının etkisinin hangi boyuta ulaşacağının belirsizliğini koruduğu önümüzdeki dönemde de faaliyetlerimizi güçlü yetkinlik ve reflekslerimizi kullanarak yönetmeye, iş süreçlerimiz ve planlarımızda gerekli güncellemeleri yaparak tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şişecam'ın tüm paydaşları için de girdi verdiği sektörlerin büyümesini destekleyeceğini ve 2021 yılı ocak-eylül döneminde 1,3 milyar TL'ye ulaşan yatırımlara hız vererek devam edeceğini aktaran Elverici, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz dönemde küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına ve olağandışı koşullarına rağmen ülkemizin cam talebini karşılama ve ekonomisi için değer yaratma önceliğimiz kapsamında yatırımlarımızı ara vermeden sürdürdük. Önümüzdeki dönemde de aynı yaklaşım ile yatırımlarımıza devam ederek doğru alanlarda yapacağımız hamlelerle Şirketimizin ülkemiz üzerinden küresel ayak izini genişletmeye devam edeceğiz.

Bu kapsamda da Türkiye'de hızla yükselen cam talebini karşılama ve tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratma hedefi doğrultusunda da mimari camlar ve otomotiv cam ihtiyaçlarına yönelik 4 milyar lirayı aşan iki yeni düz cam hattı yatırımı yapılmasına karar verilmiş olup, bu yatırımlar ile Türkiye'deki mevcut yıllık düzcam üretim kapasitesinin yüzde 30 oranında artırılarak 2,6 milyon tona yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Şişecam, küresel salgının etkisiyle süren belirsizlik atmosferine rağmen, yılın ilk dokuz ayında geçtiğimiz yılın aynı döneminin de üzerinde bir finansal performans sergilemiş, öngörülü kararları ve tüm ekosistemi için değer yaratan uygulamaları ile paydaşları için değer yaratmayı sürdürmüştür. Önümüzdeki dönemde de Şişecam'ı geleceğe taşıyacak dönüşüm projelerimiz, yatırım planlarımız ve güçlü yönetişim kabiliyetimiz ile büyüme yolculuğumuzu sürdürerek küresel hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz."

Elverici, küresel salgın etkisiyle iş yapış şekillerinin büyük ölçüde değiştiği bir dönemde Şişecam'ın hayata geçirdiği dönüşüm projelerinin, dijitalleşme uygulamaları ve stratejik kararlarının başarılı sonuçlarını alma şansı bulduğunu anlatarak, "Küresel salgın beraberinde getirdiği zorluklar ile tüm kurumlar için karar ve uygulamalarını test edebilecekleri, kendilerini yeni koşullara göre güncelleyebilecekleri önemli bir imkan sundu. Dijitalleşme yolculuğumuzda ortaya koyduğumuz başarılı projeler ve geliştirdiğimiz yetkinlikler, bu süreci yönetmemizde kritik bir rol oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

4 kıtada, 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetlerindeki konumlandırmalarının, bozulan tedarik zincirinin olumsuz etkilerini çok daha kolay bertaraf etmelerine imkan sağladığını belirten Elverici, "Önümüzdeki dönemde de Şişecam'ı geleceğe hazırlayacak yatırım ve projeler ile yarattığımız ekonomik değeri ve küresel rekabet gücümüzü artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Togo Cumhuriyeti, Türk Lirası, Şişecam, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şişecam'ın 9 ayda net satışları 21 milyar TL'ye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişecam'ın 9 ayda net satışları 21 milyar TL'ye ulaştı - Son Dakika
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