Sisi ile AB Komisyon Üyesi Varhelyi, Filistin meselesi, terörle mücadele ve yasa dışı göç konularını görüştü - Son Dakika

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi'nin, Filistin meselesi, terörle mücadele ve yasa dışı göç konularını ele aldığı bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sisi'nin, iki gün sürecek resmi temasları çerçevesinde Mısır'ı ziyaret eden Varhelyi ile başkent Kahire'de bir araya geldiği belirtildi.

Filistin meselesi ve Gazze'nin yeniden imarı konularının masaya yatırıldığı görüşmede, bölgedeki krizlerin çözüm yollarıyla ilgili koordinasyon kurulması, terörle mücadele ve yasa dışı göçle mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi meselelerinin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamaya göre Varhelyi, AB'nin, Gazze Şeridi'nin yeniden imar edilmesi çabalarını desteklemek ve bölgenin karşı karşıya kaldığı zorluklarla mücadele için Mısır ile ortaklık ve iş birliğini güçlendirmeyi istediğini dile getirdi.

Varhelyi, 2 gün sürecek resmi temasları çerçevesinde bugün Mısır'a gelmişti.