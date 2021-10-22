Son dakika haberleri... Sisle kaplanan Selimiye Camisi güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi ve anıtsal yapılar sisle kaplandı.
Kentin yüksek kesimlerinde sabah sis etkili oldu. Sis nedeniyle zaman zaman görüş mesafesinin 50 metreye düştüğü kentte trafik ekipleri kavşaklarda önlem aldı.
Sisle kaplanan Selimiye Camisi, Meriç ve Tunca köprüleri ile anıtsal yapılar güzel görüntüler oluşturdu.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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