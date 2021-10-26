Üye Girişi
Şişli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor - Son Dakika

Şişli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor

26.10.2021 14:31
Şişli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor

İki gün boyunca sürecek kutlamalarda Can Bonomo ve Mazlum Çimen konserlerinin yanı sıra, gerçekleştirilecek olan Büyük Fener Alayı'na bütün İstanbullular davetli.

Şişli, her yıl coşkulu Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gerçekleştiriliyor. Kurtuluş meşalesinin yakıldığı ve bağımsızlık yolunda ilk adımların atıldığı ilçe, bu yıl da renkli kutlamalara ev sahipliği yapacak. Şişli Belediyesi tarafından dev Atatürk ve Türk bayraklarıyla süslenen Şişli, cumhuriyet ruhuyla renklenecek.

İki güne yayılan kutlamalar, 28 Ekim'de sahne alacak olan Mazlum Çimen konseriyle başlayacak. Sanatçının Maçka Demokrasi Parkı'nda saat 20.00'de gerçekleşecek olan konserine tüm İstanbullular davetli.

29 Ekim günü ise kutlamalar, Halaskargazi'de bulunan Şişli Atatürk Evi Müzesi önünde 18.30'da başlayacak. Atatürk Evi önünde toplanacak olan kortej, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in önderliğinde ellerinde bayraklar, meşaleler ve müzik eşliğinde Büyük Fener Alayı geçişi yapacak. Maçka Demokrasi Parkı'nda bitecek olan fener alayı sonrasında, Can Bonomo'nun vereceği konser ile kutlamalar hız kesmeden devam edecek.

Can Bonomo, Fenerbahçe, Cumhuriyet, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Şişli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dijital Türk lirasının gelecek yıl hayata geçirilmesi bekleniyor 14:24 Dijital Türk lirasının gelecek yıl hayata geçirilmesi bekleniyor Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 121,3 milyar dolara yükseldi 14:20 Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 121,3 milyar dolara yükseldi Fatih Terim'in yanında bunu yapmak büyük cesaret! Tüm takımı hayrete düşüren hareket 13:37 Fatih Terim'in yanında bunu yapmak büyük cesaret! Tüm takımı hayrete düşüren hareket
Bakan Soylu 13:21 Bakan Soylu "İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek bir anısını anlattı Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu 12:18 Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu 11:54 "Yerli covid aşısı" denilen pezik turşusu, Bursalılarla buluştu! Kilosunu 25 liradan satıyor
Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı 11:47 Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı 11:25 "Doğa manzaralı" diyerek 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi

Son Dakika Haberleri
14:27 Cumhurbaşkanına Tanju Özcan'dan destek: Arkasında durmaya hazırım, büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli
14:24 Dijital Türk lirasının gelecek yıl hayata geçirilmesi bekleniyor
14:21 Son Dakika: Voleybol Federasyonu'nda Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildi
14:20 Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 121,3 milyar dolara yükseldi
14:18 Zincir marketlere Rekabet Kurumu, yarın sözlü savunmaların alacak
13:37 Fatih Terim'in yanında bunu yapmak büyük cesaret! Tüm takımı hayrete düşüren hareket
13:21 Bakan Soylu "İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek bir anısını anlattı
13:18 Milli güreşçimiz Taha Akgül, futbolun dev ismi Ronaldinho ile bir araya geldi
13:01 Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi
12:37 Altın ne kadar? Altın neden düşüyor? Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Cumhurbaşkanına Tanju Özcan'dan destek: Arkasında durmaya hazırım, büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli Cumhurbaşkanına Tanju Özcan'dan destek: Arkasında durmaya hazırım, büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli         
14:28
Son Dakika: Voleybol Federasyonu'nda Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildi Son Dakika: Voleybol Federasyonu'nda Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildi         
14:22
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın "Her evde araba var" sözlerine yanıt: Vatandaşın kaç lira vergi ödediğini biliyor musun sen?         
14:20
ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde         
13:23
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı         
12:07
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı         
11:45
Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim         
11:17
100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi         
11:03
Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti         
10:55
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi         
09:06
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Neler konuştuklarını herkes merak ediyordu? Koyu sohbetin detaylarını Sergen Yalçın anlattı Neler konuştuklarını herkes merak ediyordu? Koyu sohbetin detaylarını Sergen Yalçın anlattı         
00:50
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 14:36:10. #1.12#
SON DAKİKA: Şişli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement