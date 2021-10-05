Üye Girişi
Şişli'de alacak verecek cinayeti - Son Dakika

Şişli'de alacak verecek cinayeti

05.10.2021 16:55
Şişli'de alacak verecek cinayeti, System.String[]

Şişli'de Klima tamirciliği yapan Sami Çay'ı evinin önünde alacak verecek meselesi yüzünden vurarak öldüren şahıs yakalandı.

Şişli'de Klima tamirciliği yapan Sami Çay'ı evinin önünde alacak verecek meselesi yüzünden vurarak öldüren şahıs yakalandı. Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 Ekim sabah 07.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Klima tamirciliği yapan Sami Çay, evinden çıktığı sırada yanına yaklaşan bir araç içerisinden kurşunlandı. Şahıslar olay yerinden kaçarken çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Sami Çay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, o esnada orada bulunan bir vatandaşın ifadesini aldı. Tanığın verdiği ifadede, bir aracın içinden 35 -40 yaşlarında birinin indiğini daha sonra birkaç el ateş edip arabaya tekrar binerek geri hızlıca uzaklaştığını söylediği öğrenildi.

ZONGULTAK'TA YAKALANDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak görgü tanığının verdiği plakanın peşine düştü. Ekipler, yapmış olduğu çalışmada aracın Zonguldak Ereğli'den kiralanmış bir araç olduğunu tespit etti. Ereğli'ye giden Polis ekipleri orada yapılan çalışmalarda şüpheliler Cemal Ü. ve Metin U. Saklandıkları yerden yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan Cemal Ü. Emniyetteki ifadesinde Sami Çay'dan alacakları olduğu için olayı gerçekleştirdiğini ileri sürüldü. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)

Şişli'de alacak verecek cinayeti

Sami Çay, Tragger, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şişli'de alacak verecek cinayeti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi BiP'in işine yaradı! Bir gecede aktif kullanıcı sayısını iki kat arttı 16:51 WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi BiP'in işine yaradı! Bir gecede aktif kullanıcı sayısını iki kat arttı Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi 16:37 Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi Sarı-Lacivertli yıldızlar dev kulüplerin dikkatini çekti 16:27 Sarı-Lacivertli yıldızlar dev kulüplerin dikkatini çekti
Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir 15:36 Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi 15:29 Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi Şehirler arası otobüslerde açık bilette 14:53 Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı
100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor! 14:33 100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor! Yunan ve Bulgarlar balık almaya bile Edirne'ye geliyor 14:13 Yunan ve Bulgarlar balık almaya bile Edirne'ye geliyor

Son Dakika Haberleri
16:51 WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi BiP'in işine yaradı! Bir gecede aktif kullanıcı sayısını iki kat arttı
16:42 Bu görüntü İstanbul'dan! Simit satması engellenen kişi verici kulesine çıkıp intihara kalkıştı
16:37 Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi
16:34 A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı
16:27 Sarı-Lacivertli yıldızlar dev kulüplerin dikkatini çekti
16:15 Uygunsuz fotoğraflarıyla tehdit mi edildi? Polis Aleyna'yı ölüme sürükleyen mesajların peşine düştü
16:02 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 5 Ekim 2021
15:59 Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada
15:58 Oyuncu Barbra Streisand, Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'e övgüler yağdırdı
15:36 Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir
Antalya'da otel odasında şüpheli ölüm! Haber alamayan arkadaşları buldu Antalya'da otel odasında şüpheli ölüm! Haber alamayan arkadaşları buldu         
16:56
Bu görüntü İstanbul'dan! Simit satması engellenen kişi verici kulesine çıkıp intihara kalkıştı Bu görüntü İstanbul'dan! Simit satması engellenen kişi verici kulesine çıkıp intihara kalkıştı         
16:43
A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı         
16:35
Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada         
16:00
Teşkilat dizisindeki racon sahnesi izleyenleri mest etti Teşkilat dizisindeki racon sahnesi izleyenleri mest etti         
15:31
Husumetli olduğu kişinin iş yerine balta ve satırla saldırdı, ortalık savaş alanına döndü Husumetli olduğu kişinin iş yerine balta ve satırla saldırdı, ortalık savaş alanına döndü         
15:07
Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni düzenleme: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni düzenleme: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek         
14:40
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Fiyatlar gayet uygun" sözlerine Kılıçdaroğlu cevap verdi: Asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun?         
14:20
Fransa'da kiliselerde son 70 yılda 216 bin çocuk cinsel istismara uğradı Fransa'da kiliselerde son 70 yılda 216 bin çocuk cinsel istismara uğradı         
13:39
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
İstanbul barajlarında doluluk yüzde 50'nin altına düştü İstanbul barajlarında doluluk yüzde 50'nin altına düştü         
13:33
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 17:11:11. #1.11#
SON DAKİKA: Şişli'de alacak verecek cinayeti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement