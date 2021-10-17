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Şişli'de apartmandan ayakkabı çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şişli'de apartmandan ayakkabı çalan şüpheli yakalandı

17.10.2021 17:16

ŞİŞLİ'de apartman içerisindeki daire önlerinden ayakkabı çalan şüpheli S.K. yakalandı.

ŞİŞLİ'de apartman içerisindeki daire önlerinden ayakkabı çalan şüpheli S.K. yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan şüphelinin hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde 8 Ekim'de apartman içerisindeki daire önlerinden ayakkabı çalındı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve olayı S.K.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.  Dün yakalanarak gözaltına alınan şüpheli S.K.'nın farklı tarihlerde aynı yöntemle 3 ayrı hırsızlık olayının da faili olduğu da belirlendi.  "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli,  tutuklanarak cezaevine

gönderildi.


Şişli'de apartmandan ayakkabı çalan şüpheli yakalandı
Şişli'de apartmandan ayakkabı çalan şüpheli yakalandı
Şişli'de apartmandan ayakkabı çalan şüpheli yakalandı
Şişli'de apartmandan ayakkabı çalan şüpheli yakalandı

Hırsızlık, Şişli, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şişli'de apartmandan ayakkabı çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de apartmandan ayakkabı çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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