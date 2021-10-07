Şişli'de asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı - Son Dakika

Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da denetimleri sahadan koordine etti.

Şüpheli kişilerin üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken araçlar da dedektör köpeklerinin yardımıyla arandı.

Kuştepe Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktalarının yanı sıra devriye ekiplerinin de katıldığı çalışmada, şüpheli görülen kişi ve araçlar durduruldu.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuştepe Mahallesi'nde denetim yaptı.

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