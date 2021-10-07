Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuştepe Mahallesi'nde denetim yaptı.
Kuştepe Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktalarının yanı sıra devriye ekiplerinin de katıldığı çalışmada, şüpheli görülen kişi ve araçlar durduruldu.
Şüpheli kişilerin üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken araçlar da dedektör köpeklerinin yardımıyla arandı.
Drone desteğiyle yürütülen uygulamada yaklaşık 70 personel görev aldı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da denetimleri sahadan koordine etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şişli'de asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı - Son Dakika