Şişli'de hastanelerde hırsızlık yapan yabancı uyruklu kadın yakalandı - Son Dakika

Şişli'de muayene olma bahanesiyle gittiği hastanelerde çalışanların çantasını çalan yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Feriköy ve Harbiye polis merkezi amirliklerine müracaat eden doktor ve hastane çalışanının, görev yerlerinde çantalarının çalındığı yönündeki şikayetleri üzerine çalışma başlatıldı.

Polis, hırsızlığı hastaneye muayene olma bahanesiyle giden Bulgaristan uyruklu A.N.F.'nin yaptığını belirledi.

Kamera kayıtlarından şüpheli kadının Fatih'teki bir otelde kaldığını tespit edilen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheli, Şişli Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.