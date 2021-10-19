ŞİŞLİ'DE HIRSIZ KAMYONDAN 2 CEP TELEFONU ÇALDI - Son Dakika

ŞİŞLİ'de markete ürün teslimi yapan sürücünün, kamyonundan iki adet cep telefonu çalındı. Şüphelinin etraftakilere aldırış etmeden hırsızlık yapması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şişli'de dün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara'dan bir markete ürün getiren kamyon sürücüsü, kamyonun kapısını kilitlemeyi unuttu. Bir şüpheli de kamyonun kapısını kontrol ettikten sonra torpidoda bulunan iki adet cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere etrafı kontrol eden şüphelinin etraftakilere aldırış etmeden kamyonun kapısını açması ve içerideki iki cep telefonunu alarak uzaklaşması yansıdı.