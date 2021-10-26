ŞİŞLİ'DE İKİ KATLI METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Doğu Perinçek, "Bu bir tuzak" deyip büyükelçilerin açıklamasını yorumladı: Geri adım atmadılar

Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var

Düğün sonrası eğlencesinde "Neden hesabı sen ödedin?" tartışması damadın vurulmasıyla sonuçlandı

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