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Şişli'de iş yerinden çanta çalan hırsız yakalandı - Son Dakika

Şişli'de iş yerinden çanta çalan hırsız yakalandı

09.10.2021 14:25
Şişli'de iş yerinden çanta çalan hırsız yakalandı

Şişli'de bir işyerinden içerisinde 30 bin lira ve 200 dolar para olan çantayı çalan şüpheli tutuklandı.

Şişli'de bir işyerinden içerisinde 30 bin lira ve 200 dolar para olan çantayı çalan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin çantayı çaldıktan sonra iş yerinden çıktığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, 23 Eylül Perşembe günü Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iş yerine gelen şüpheli içerisinde 30 bin lira ve 200 dolar para, işyeri ve motosiklet anahtarı ile kimlik ve kredi kartları bulunan bir çantayı çaldı. Bir süre sonra çantasının olmadığını fark eden M.B. A. durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yeri ve çevresindeki kameraları incelemeye alan polis ekipleri zanlının kimliğini belirledi. Ekiplerin takibiyle önceki gün yakalanan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda pompalı tüfekle, M.B.A.'ya ait olduğu tespit edilen 20 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelinin hırsızlık anları ise işyeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zanlının, iş yerinden çantayla çıktığı ve ara sokaklarda hızla uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL

Cumhuriyet Mahallesi, Eylül, dolar, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de iş yerinden çanta çalan hırsız yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de iş yerinden çanta çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
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