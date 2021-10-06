Son dakika haber! ŞİŞLİ'DE İŞYERİNDE YANGIN - Son Dakika

ŞİŞLİ'de işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Şişli Dolapdere Caddesi üzerinde bulunan işyerinde sabah saatlerinde işyerinin elektrik trafosunun patlaması nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu itfaiye ekipleri yangını su ve köpük sıkarak kontrol altına aldı. Mahalle muhtarı Adnan Yasan "Ben sabahleyin çocukları okula götürüyordum. İşyerinden iki kişi çıktı. Arabaya binip kaçtılar. Daha sonra trafoda patlama oldu. Ben de itfaiyeye haber verdim. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı" dedi.