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Şişli'de kamyonet dehşet saçtı: Facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika

Şişli'de kamyonet dehşet saçtı: Facianın eşiğinden dönüldü

05.10.2021 00:57
Şişli'de kamyonet dehşet saçtı: Facianın eşiğinden dönüldü, System.String[]

Şişli'de teslimat yapmak için yokuş yukarıya çıkan tekstil malzemesi yüklü kamyonet freninin boşalması sonucu kaymaya başladı.

Şişli'de teslimat yapmak için yokuş yukarıya çıkan tekstil malzemesi yüklü kamyonet freninin boşalması sonucu kaymaya başladı. Kontrolden çıkan araç önce park halindeki iki otomobile ardından da internet dağıtım kutularına çarptı. Araçlardan biri bina boşluğuna düşerken, ortalığın savaş alanına dönüğü kazada devrilerek yan yatan kamyonetin sürücü hafif yaralı kurtuldu.

Kaza, saat 13.45 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Sarı Çiçek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan adrese teslimat yapmaya giden 34 HYG 16 plakalı kamyonun şoförü Nahcivan uyruklu Mikayil Mahmudov (26), yokuş çıktığı esnada aracın frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan araç, park halinde bulunan 34 END 29 VE 34 JA 5155 plakalı 2 araca çarptıktan sonra internet dağıtım kutularını yerinden söktü ve devrilerek yan yattı. Kamyonetin çarptığı araçlardan birini sokak üzerindeki binanın boşluğuna düşerken, diğer araçta da ağır maddi hasar oluşturdu. Yaşananlara evinin balkonunda bulunduğu sırada şahit olan mahalle sakini Gökmen Tan, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen eden sağlık ekipleri, kaza esnasında sürücünün yanında olan yaralı Veli Karaçay'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Araçtaki sürücü ve diğer bir kişi kazayı yara almadan atlattı.

"Bomba gibi bir sesti neye uğradığımı şaşırdım"

Kaza anına şahit olan Gökmen Tan, "Eşim yemek hazırlamak için mutfağa geçtiği sırada balkona çıkmıştım. Sokağa bakıyordum bir anda bu kamyon yıldırım gibi bir anda gelip bir tane arabayı aşağıya düşürdü ve diğerini de çarpıp ona döndürdü. İki tane aracın arasında bir tane bayan vardı gördüm, şoka girmişti, nasıl kurtuldu bilmiyorum gerçekten Allah korudu. Bomba gibi bir sesti neye uğradığımı şaşırdım" dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kamyonet, Tragger, Şişli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de kamyonet dehşet saçtı: Facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika


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