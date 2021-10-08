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Şişli'de metro girişinde husumetlilerine böyle kurşun yağdırdı - Son Dakika

Şişli'de metro girişinde husumetlilerine böyle kurşun yağdırdı

08.10.2021 09:28

Şişli'de metro girişinde husumetlilerine böyle kurşun yağdırdı Metro altgeçidine giren kasklı saldırgan silahla bir kişiyi ateş ederek yaraladı Saldırgan Şişli polisi tarafından yakalandı Mecidiyeköy'de metro altgeçidine giren kasklı bir şahıs, belinden çıkarttığı silahla husumetlisine...

Şişli'de metro girişinde husumetlilerine böyle kurşun yağdırdı

Metro altgeçidine giren kasklı saldırgan silahla bir kişiyi ateş ederek yaraladı

Saldırgan Şişli polisi tarafından yakalandı

İSTANBUL - Mecidiyeköy'de metro altgeçidine giren kasklı bir şahıs, belinden çıkarttığı silahla husumetlisine kurşun yağdırdı. Saldırı anları kameralara yansırken, olayda iki kişi silahla yaralandı. Olaydan sonra kaçan saldırgan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, önceki hafta Cuma günü Şişli Mecidiyeköy metro altgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde motosikletli metro girişine gelen kasklı bir şahıs, merdivenlerden inmeye başladı. Bir süre altgeçitte yürüyen şahıs, husumetli olduğu grubu görünce belindeki silahı çıkartarak kurşun yağdırdı. Saldırıda iki kişi bacak kısımlarından yaralanırken, saldırgan için geldiği şekilde geri dönerek motosikletle kayıplara karıştı. Saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Metroda husumetlisine kurşun yağdırdı

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Saldırının ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Şişli polisi saldırganı yakaladı

Metro altgeçidindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kasklı saldırganın geldiği motosikletin plakasını tespit etti. Buradan yola çıkan Şişli polisi, saldırıyı gerçekleştiren A.G.'yi kıskıvrak yakaladı. Emniyette ifadesi alınarak sorgulamak şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şişli'de metro girişinde husumetlilerine böyle kurşun yağdırdı
Şişli'de metro girişinde husumetlilerine böyle kurşun yağdırdı
Şişli'de metro girişinde husumetlilerine böyle kurşun yağdırdı
Şişli'de metro girişinde husumetlilerine böyle kurşun yağdırdı

Mecidiyeköy, Saldırı, Metro, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de metro girişinde husumetlilerine böyle kurşun yağdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de metro girişinde husumetlilerine böyle kurşun yağdırdı - Son Dakika
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