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Şişli'nin 'Baba' lakaplı ATV'li muhtarı - Son Dakika

Şişli'nin 'Baba' lakaplı ATV'li muhtarı

06.10.2021 10:56
Şişli'nin 'Baba' lakaplı ATV'li muhtarı, System.String[]

ŞİŞLİ'de bir mahalle muhtarı trafik sorununa ATV aracı ile çözüm buldu.

ŞİŞLİ'de bir mahalle muhtarı trafik sorununa ATV aracı ile çözüm buldu. 'Baba' lakaplı muhtar, 7 senedir 'muhtar' plakalı ATV aracıyla hizmet veriyor. Kendisini ilk kez gören mahalle sakinlerinin şaşırdığını söyleyen Bülent Abdullah Özen, "Trafikte uğraşmamak açısından ben böyle bir şey düşündüm. 7 seneden beri ATV kullanmaya başladım. Daha çabuk soruna ulaşmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Şişli Fulya Mahallesi Muhtarı Bülent Abdullah Özen 20 yıldır mahallede muhtarlık yapıyor. Trafiğin en yoğun olduğu bölgelerden olan Şişli'de mahalle muhtarı trafik sorununa ATV aracı ile çözüm buldu. 7 senedir ATV kullanan Özen, mahallede bir sorun olduğunda 3-4 dakika içinde her noktaya ulaşabildiğini söylüyor. 'Muhtar' yazılı plakasıyla ATV'li muhtara birçok mahalleli 'Baba' diye hitap ediyor.

'DAHA ÇABUK SORUNA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUM'

Mahallenin 2 tepe üzerine kurulu olduğunu söyleyen Fulya Mahallesi Muhtarı Bülent Abdullah Özen, "85 sokak, 5 caddem var. İki tepe üzerinde dik rampaları olan bir yer. Ulaşım ve trafik bu konuda İstanbul'da insanların en zor zamanını harcadığı bir bölgede yaşıyoruz. Metropol bir yerdeyim. Avrupa'yla Asya'yı birbirine birleştiren bir bölgedeyiz. Trafiği çok yoğun olan bir yer. Geceleyin komşularımızın istekleri oluyor. Cenazesi oluyor, yangın oluyor. Bir takım istekleri var. Gecenin bir vaktinde, o trafikte uğraşmamak açısından ben böyle bir şey düşündüm. 7 seneden beri ATV kullanmaya başladım. Daha çabuk soruna ulaşmaya çalışıyorum. Mahallede bu konuda sağ olsunlar  Çok daha iyi destekler vermeye başladı" diye konuştu.

'MUHTARIM HOŞ GELDİN NE ÇABUK GELDİN'Özen, "Muhtarım hoş geldin. Ne çabuk geldin. Önemli olan bu. Muhtarlık makamında oturmak değil. Muhtar esasında makamda oturmayacak, sokakta ne sorun var, ne var? Bunu görebilmektir" dedi.

'BABA DERLER BANA'Birçok mahallelinin kendisine 'Baba' diye hitap ettiğini söyleyen muhtar Özen, "Babalık da herkese nasip olmaz. Demek ki o sevgi, o güveni o insanlara verebilmişim. Bu da beni duygulandırıyor. Arkasına da muhtar yazdım. Farklı bir şey oluyor bu. Yani gittiğiniz zaman, gittiğiniz yerde de size karşı olan sevgi ve saygıları onu da görmüş olabiliyorsunuz. Sonuçta muhtarım. Devletin bir görevlisiyim baktığın zaman" şeklinde konuştu.  Özen, mahallenin her noktasına muhtarlıktan çıktığı anda 3-4 dakika içinde ulaştığını, bazen itfaiyeden önce yangın yerine gittiğini ve mahalle sakinlerinin şaşırdığında da bahsetti.

"MUHTARIMIZ DEĞİL BABAMIZ O"7 senedir Fulya Mahallesi'nde yaşayan Fatma Deniz, "Muhtarımız bir tane. Babamız o bizim. Muhtarımız değil, babamız o bizim. İlk gördüğümde bir şoka uğradım. Bir ilke imza atacak, bu yayılacaktır diye düşündüm. Başka mahallelerde şahit olmadım ama her zaman ilklere imza atacaktır babamız yani. Daha çabuk her yere müdahale edebiliyor. Sokaklarda sorunlar olduğunda hemen anında müdahaleye çabuk gidiyor her yere, sağ olsun. Trafik yoğun malum. Motorla ulaşım her zaman daha kolay" diye konuştu.

- İstanbul
Şişli'nin 'Baba' lakaplı ATV'li muhtarı
Şişli'nin 'Baba' lakaplı ATV'li muhtarı
Şişli'nin 'Baba' lakaplı ATV'li muhtarı
Şişli'nin 'Baba' lakaplı ATV'li muhtarı
Şişli'nin 'Baba' lakaplı ATV'li muhtarı
Şişli'nin 'Baba' lakaplı ATV'li muhtarı
Şişli'nin 'Baba' lakaplı ATV'li muhtarı
Şişli'nin 'Baba' lakaplı ATV'li muhtarı
Şişli'nin 'Baba' lakaplı ATV'li muhtarı
Şişli'nin 'Baba' lakaplı ATV'li muhtarı

Muhtarlık, İstanbul, Muhtar, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şişli'nin 'Baba' lakaplı ATV'li muhtarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'nin 'Baba' lakaplı ATV'li muhtarı - Son Dakika
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