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Site sakinleri yönetim için ayaklandı - Son Dakika

Site sakinleri yönetim için ayaklandı

25.10.2021 14:13
Site sakinleri yönetim için ayaklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir sitenin sakinleri, site yönetiminin kendilerinden aidat toplayıp, hiçbir hizmet yapmadıklarını iddia etti.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir sitenin sakinleri, site yönetiminin kendilerinden aidat toplayıp, hiçbir hizmet yapmadıklarını iddia etti. Ayrıca sitede trans bireylerin fuhuş yaptığı iddia eden site sakinlerine yönetim, Türkiye'nin her yerinde trans bireylerin yaşadığını söyledi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Akse Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde bulunan Ankaryum Rezidans isimli sitede yaşayan vatandaşlar, yıllardır site yönetimi tarafından kendilerinden aidat toplandığı ancak vaat edilen hiçbir hizmetin yapılmadığını iddia ediyor. Vatandaşlar, iyi bir rezidansın içerisinde yer aldığı için dairelerini satın aldıklarını belirtirken, sitenin güvenliğinin çok yetersiz olduğunu söylüyor. Site sakinleri, asansörlerin kırmızı etiketli olması, yangın söndürme sisteminin olmaması, duvarlarda su sızıntıları ve çatlakların olması sebebiyle can güvenliklerinin olmadığını dile getiriyor.

Sitede yaşayan vatandaşlar, bu konuların çözüme kavuşması için site içerisinde alkış tutarak eylem yaptı. Eylem sırasında gelen site müdürü ve güvenlik müdürü ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında sitede usulsüzlük yapıldığını ve travestilerin burada iş yaptığını söyleyen vatandaşlara sitenin müdürü Ahmet Emin Dereci, usulsüzlüklerin çözüm yönteminin gazeteci çağırmak olmadığını söylerken, sitenin güvenlik müdürü Alaattin Demir ise, Türkiye'nin her yerinde travestilerin yaşadığını söyledi.

"Büyük güvenlik problemleri var"

Sitede yaşayan vatandaşlar adına açıklamalarda bulunan Zeki Çiçen, "Ankaryum sitesinde kat malikleri 2013 yılından beri burada site yönetimi var, yaşam var. 8 yıldır burada yaşıyoruz. 8 yıldır buradaki güvenlik, iskan sorunları çözülmüyor. 8 yıldır Kat Mülkiyeti Kanununa göre her yıl kullanmamız gereken seçme ve seçilme hakkımız, yönetime dahil olma hakkımız kullandırılmıyor. Yüklenici firma buradaki kat maliklerini yok sayıyor. Burada yaşadığımız büyük güvenlik problemleri var. Riskli asansörlere biniyoruz, yangın sistemimiz yok. 5 Eylül'de sitemizde yangın çıktı, çıkan yangına müdahale etmek istediğimizde yangın sistemi zaten çalışmıyordu, yangın tüplerinin de boş olduğunu tespit etti. Bununla ilgili itfaiyenin tutanakları da var. Yüklenici firma buranın inşaatından başlamak üzere bu güne kadar, geldiğimiz noktaya kadar her konuda bizi ihmal etti. Biz evimizi 90 metre kare diye aldık, bize teslim ettikleri 72 metre kare. Havuz yapıldı, 500 daire için yetersiz. Asansörlerin içerisine bir bebek arabası sığmıyor. Asansörlerimiz kırmızı etiketli. Biz güvenlik sorunları yaşıyoruz. Bu konulara tedbir alınması için birinin ölmesini mi bekliyor? Elektrik kesildiğinde sularımız kesiliyor, 2021 yılındayız. Bir hidroforu besleyecek bir jeneratör yok bu sitede" dedi.

"Artık bizden para toplayamazlar"

Sitenin her ay 100 bin liranın üzerinde aidat geliri olduğunu belirten Çiçen, "Daha önce de ek bütçeler oluşturuldu. Biz burayı satın alırken sözleşmemizde güvenlikli, kameralı diye burası bize satıldı. Sonrasında yönetim oluşturulduktan sonra kameralar yetersiz, bütçemiz yok dendi. Biz bir yatırım bütçesine destek olduk, bir kez daha kamera parası ödedik. Ama kameralarımız hala yetersiz, hala tam çalışmıyor. Site yönetimi oluşturuldu, demirbaşlar için para toplandı. Posta kutuları yapılacak, ziller faaliyete geçecek dendi. Yönetimin oluşturulduğu ilk bütçeye de desteğimizi verdik. Bu saydıklarımın hiç birisi şu anda sitede yok. Artık bizden para toplayamazlar. Biz, topladıkları paralarla vadettiklerini yapmadıkları için güvenmiyoruz. Ama biz artık o paranın peşinde de değiliz. Can sağlığımız, güvenliğimiz tehlikede. Bu konuların çözülmesini istiyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Site sakinleri yönetim için ayaklandı
Site sakinleri yönetim için ayaklandı
Site sakinleri yönetim için ayaklandı
Site sakinleri yönetim için ayaklandı
Site sakinleri yönetim için ayaklandı
Site sakinleri yönetim için ayaklandı
Site sakinleri yönetim için ayaklandı
Site sakinleri yönetim için ayaklandı
Site sakinleri yönetim için ayaklandı
Site sakinleri yönetim için ayaklandı
Site sakinleri yönetim için ayaklandı

Çayırova, Kocaeli, Türkiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Site sakinleri yönetim için ayaklandı - Son Dakika


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