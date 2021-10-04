Üye Girişi
Sitenin parasını zimmetine geçirdiği iddia edilen yöneticiye 7 yıl hapis istemi - Son Dakika

Sitenin parasını zimmetine geçirdiği iddia edilen yöneticiye 7 yıl hapis istemi

04.10.2021 11:33
Sitenin parasını zimmetine geçirdiği iddia edilen yöneticiye 7 yıl hapis istemi, System.String[]

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesindeki bir sitenin kadın yöneticisi A.B. hakkında toplanan aidatların 49 bin 939 TL'sini zimmetine geçirdiği suçlamasıyla dava açıldı.

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesindeki bir sitenin kadın yöneticisi A.B. hakkında toplanan aidatların 49 bin 939 TL'sini zimmetine geçirdiği suçlamasıyla dava açıldı. 7 yıla kadar hapsi istenen A.B., mahkemedeki savunmasında "Harcamalar benden önce yapılmıştır" dedi.

Güzelbahçe ilçesi Maltepe Mahallesi'ndeki bir sitenin 2018-2019 yılları arasında yöneticiliğini yapan A.B. hakkında apartman sakinlerinden toplanan aidatların 49 bin 939 TL'sini zimmetine geçirdiği suçlamasıyla 7 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddiaya göre, A.B. kendisine yapılan harcamaların fatura ve dekontlarını soran kat sahiplerine önce giderlerin belgelerini sunmayı reddetti, ardından da 'mahkemede görüşürüz' diyerek cevap verdi. Bir süre sonra göreve gelen yeni yönetici M.C.G., A.B. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek tüm kat malikleri adına suç duyurusunda bulundu. Savcılığın hazırlattığı bilirkişi raporunda, "Şüpheli A.B.'nin site defter ve belgelerini teslim etmeyerek yanında götürdüğü, bu nedenle incelenemediğini, ayrıca herhangi bir sarf belgesi bulunmadan site banka hesabından çektiği toplam tutarın 49 bin 939 TL olduğu sonucuna varılmaktadır" denildi. Hazırlanan iddianamede A.B. hakkında 'zincirleme biçimde hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçundan, 7 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame İzmir 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

'BENİM ZAMANIMDA YAPILMADI'Davanın, mayıs ayındaki ilk duruşmasında savunma yapan A.B., "Suçlamaları kabul etmiyorum. 2018 yılı öncesinde sitenin yöneticisi M.C.G.'ydi. Site için usulsüz harcamalar o dönemde yapılmıştır. Sitenin parasal yönden açıkları o dönemde verilmiştir. Yaptığım harcamaları gösterip dekont ve makbuzları mahkemenize ibraz edeceğim. İddialar asılsızdır" dedi.'GECE GEÇ SAATLERDE PARA ÇEKİYORDU'Sitenin mevcut yöneticisi M.C.G. ise "Sanığın yöneticilik yaptığı süreçte, bir dönem denetmenlik görevi yapmıştım. A.B. sitenin harcamalarına ilişkin defter, belge ve evrakları bizim incelememize sunmadı. Düzenli bir şekilde site sakinleri tarafından aidatlar ödenmesine rağmen harcamaların nereye yapıldığı denetlenemiyordu. Kendisinden defalarca kez harcamaların nereye yapıldığını sorduk. Belgeleri göstermesini istedik ancak göstermedi. Bize 'mahkemede görüşürüz' dedi. Banka hesaplarını incelediğimizde, gece geç saatlerde site hesabından paralar çekildiğini gördük" ifadelerini kullandı.'İŞLERİ TEK BAŞINA YAPIYORDU'Davanın geçen haftaki duruşmasında tanık olarak dinlenen site sakini H.T. de şunları söyledi: "Sanığın yönetici olarak seçildiği toplantıda, ben de yardımcı olarak seçilmiştim. Yönetimde kısa bir süre görev yaptım ancak A.B.'nin kendi başına hareket etmesi ve işlerin aksaması nedeniyle istifa ettim. Görev yaptığı dönemde nereye, ne kadar harcama yaptığı hususunu bilmiyorduk. Kendisi sürekli işleri tek başına yapıyordu. Onun görev yaptığı dönemde yaklaşık 1 ay süreyle sitede elektrik kesintisi de yaşandı."

Sanık A.B., siteye ait olduğunu iddia ettiği harcamaların dekont ve faturalarını mahkemeye sundu. Ancak apartman sakinleri, verilen belgelerin site ile ilgisi olmadığını belirterek itiraz etti. Mahkemeye sunulan belgelerin arasında site ile alakası olmayan bir cemevine yapılan harcamalar, bir otomobile alınan yakıt gideri ve restoranda yenilen yemek fişleri gibi giderlerin yer aldığı belirtildi.


Sitenin parasını zimmetine geçirdiği iddia edilen yöneticiye 7 yıl hapis istemi

Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Lirası, Güzelbahçe, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sitenin parasını zimmetine geçirdiği iddia edilen yöneticiye 7 yıl hapis istemi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türk kıta sahanlığına izinsiz giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemiye deniz kuvvetleri müdahale etti 11:52 Türk kıta sahanlığına izinsiz giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemiye deniz kuvvetleri müdahale etti Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş sonrası açıklamalarda bulundu: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak 11:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş sonrası açıklamalarda bulundu: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak MEB'den öğrencilere yardımcı kaynak desteği! Her ay 5 bin soru var 11:27 MEB'den öğrencilere yardımcı kaynak desteği! Her ay 5 bin soru var
Eylül ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Zam şampiyonluğunu kömür üstlendi 11:18 Eylül ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Zam şampiyonluğunu kömür üstlendi Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi 11:11 Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi Adı Gökhan Çıra ile aşk iddialarına karışan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi 10:52 Adı Gökhan Çıra ile aşk iddialarına karışan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi
13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti 10:38 13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu 10:09 Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu

Son Dakika Haberleri
11:52 Alpaslan Öztürk'ten, Morutan'a Ebru Gündeş'li kutlama! Sosyal medyadan 'Çingenem' şarkısını armağan etti
11:51 Türk kıta sahanlığına izinsiz giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemiye deniz kuvvetleri müdahale etti
11:45 Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi
11:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş sonrası açıklamalarda bulundu: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak
11:28 GS TV spikeri Ebru Gürsoy, canlı yayında Rize Başkanı'na gönderme yaptı
11:27 MEB'den öğrencilere yardımcı kaynak desteği! Her ay 5 bin soru var
11:09 Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:05 Ünlü şarkıcı Alişan, kendisine küfreden sarı-kırmızılı taraftarlara yanıt verdi
10:40 Güven Yalçın, performansı ile mest etti! İşte Sergen Yalçın'ın yeni prensi
10:38 Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,87'den alıcı buluyor
Alpaslan Öztürk'ten, Morutan'a Ebru Gündeş'li kutlama! Sosyal medyadan 'Çingenem' şarkısını armağan etti Alpaslan Öztürk'ten, Morutan'a Ebru Gündeş'li kutlama! Sosyal medyadan 'Çingenem' şarkısını armağan etti         
11:53
Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi         
11:46
GS TV spikeri Ebru Gürsoy, canlı yayında Rize Başkanı'na gönderme yaptı GS TV spikeri Ebru Gürsoy, canlı yayında Rize Başkanı'na gönderme yaptı         
11:29
Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı         
11:26
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan "Erdoğan hasta, yerine birileri hazırlanmalı" sözlerine cevap         
11:17
Ünlü şarkıcı Alişan, kendisine küfreden sarı-kırmızılı taraftarlara yanıt verdi Ünlü şarkıcı Alişan, kendisine küfreden sarı-kırmızılı taraftarlara yanıt verdi         
11:05
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
ABD'li eski askerler, Ermeni köylerinde bulunan çocuklara gerilla eğitimi veriyor ABD'li eski askerler, Ermeni köylerinde bulunan çocuklara gerilla eğitimi veriyor         
10:17
Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin         
10:00
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi         
09:10
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun         
07:06
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt         
19:30
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 11:59:15. #1.13#
SON DAKİKA: Sitenin parasını zimmetine geçirdiği iddia edilen yöneticiye 7 yıl hapis istemi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement