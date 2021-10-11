BAŞKANIMIZ BİLGİN, 5 BİNİNCİ AĞACI TOPRAKLA BULUŞTURDU... - Son Dakika

Belediyemiz şehrin dört bir yanında ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin şehirdeki ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceleyerek bu sezon dikilen 5 bininci ağacı toprakla buluşturdu.

Gelecek nesillere daha yeşil bir Sivas bırakmak için çalışmalarına devam eden Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'in talimatları doğrultusunda yoğun mesai harcıyor.

Başta park ve bahçeler olmak üzere 20 ayrı noktada 10 cadde ve sokakta ağaçlandırma çalışması yapan ekipleri ziyaret eden Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, Yüksel Yancı Caddesi'nde 5 bininci nitelikli ağacı toprakla buluşturdu.

'Daha Yeşil Bir Sivas' hayaliyle ağaçlandırma çalışmalarını önemsediklerini belirten Başkanımız Bilgin, "Şehrimizin dört bir yanında nitelikli ağaçlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Bu kapsamda park ve bahçelerimiz başta olmak üzere cadde ve sokaklarımızı da yeşillendirerek gelecek nesillerimize nitelikli ağaçlarımızı emanet ediyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu ve Necmettin Erbakan Bulvarları, Şehit Kenan Ardıç, Kazım Karabekir, Hayri Sığırcı, Bağdat, Rasim Başar, Yüksel Yancı, Kardeşler, Şifa Caddeleri, Yeni Numune Hastanesi ve Yeni 4 Eylül Stadyumu çevresi ve birçok sokağımızı nitelikli ağaçlarla buluşturduk. Bu sezon 5 bininci ağacı da Belediye ekiplerimizle birlikte biraz sonra dikeceğiz. Ağaçlarımızı seçerken de Sivas'ın mevsim şartlarına uygun ağaçları tercih ediyoruz. Çınar ağacı, Ihlamur Ağacı, Lake, Flamingo, Akça ağaçlarının dikimini gerçekleştiriyoruz. İnanıyoruz ki bundan 5-10 yıl sonra cadde ve sokaklarımızdan yürürken doğal gölge altında ıhlamurlarımızın mis kokusu altında yürüyeceğiz. " dedi.

"Tabi belediyecilik bir ekip işi, ekip ruhuyla hareket ederek tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte Sivas için çaba harcıyoruz. " diyen Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, "Ben özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki sezonlarda da bu çalışmalarımız artarak devam edecek ve gelecek kuşaklara 'daha Yeşil Bir Sivas' bırakmış olacağız. Biz ekiyoruz, bakımını yapıyoruz ancak bu ağaçlarımızı hemşehrilerimize emanet ediyoruz. Mahalle sakinlerimiz başta olmak üzere herkesin bu ağaçlarımızda sorumluluğu var gençlerimizin sorumlulukları var duyarlı olmamız ve doğayı yeşili korumamız gerekiyor. Bugünümüze sahip çıkarsak geleceğimiz daha iyi olacaktır. " ifadesini kullandı.

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, Başkan Yardımcımız Levent Olgun, Park ve Bahçeler Müdürü Özel Açık ve belediye personeliyle birlikte 5 bininci ağacı Yüksel Yancı Caddesi'nde toprakla buluşturdu.

Oluşturma Tarihi : 11 Ekim, 2021

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