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Sivas Belediyesi öğrencileri Bosna Hersek gezisi ile ödüllendirdi - Son Dakika

Sivas Belediyesi öğrencileri Bosna Hersek gezisi ile ödüllendirdi

02.10.2021 15:39
Sivas Belediyesi öğrencileri Bosna Hersek gezisi ile ödüllendirdi, System.String[]

Sivas Belediyesi, kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencileri Bosna Hersek gezisi ile ödüllendirdi.

Sivas Belediyesi, kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencileri Bosna Hersek gezisi ile ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitimde Diriliş Derneği, Sivas Dil ve Edebiyat Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen "Diriliş Nesli Evlad-ı Fatihanın İzinde" projesi kapsamında 9, 10 ve 11. sınıflarda eğitim gören öğrencilere Aliye İzzetbegoviç'in kitapları ücretsiz olarak dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenen proje kapsamında alanında yetkin akademisyenler tarafından düzenlenen kitap tahlilleri ve konferansın ardından "Diriliş Nesli Okuyor" adlı ödüllü okuma bilgi yarışması gerçekleştirildi.

Dereceye giren 12 öğrenci, 8 öğretmen ve 5 görevlinin katılımıyla toplam 25 kişilik heyet, Sivas Belediyesi tarafından 5 günlük Bosna Hersek gezisine gönderildi.

Bu projede öğrencilerin yaşanan olayları daha iyi anlamasını sağlamak istediklerini ifade eden Belediye Başkan Hilmi Bilgin şunları kaydetti:

"Gençlerimizi Bosna Hersek'e yolcu etmek üzere bir araya geldik. Biz hep söylüyoruz asıl olan geleceğimiz olan gençlerimize yatırım yapmak. Geleceğe yatırımda gençlerimizi milli ve manevi duygulara haiz bir gençlik yetiştirerek, onları çağın gereklerine uygun şekilde bilgilendirmek ve bilinçlendirmekle olacaktır. Gençlerimiz bu noktada çok heyecanlı ve istekliler. Bizler de bu gençlerimizin doğru faydalı taleplerine karşılık verebilmek onlara destek olabilmek için her alanda olduğu gibi bu alanda da desteklerimizi vermeye her zaman hazırız.

Başkan Bilgin'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Eğitimde Diriliş Derneği Başkanı Fahrettin Yılmaz, "Bosna Hersek gezisi öğrencilerimiz için oldukça anlamlı olacak. Bilge lider Aliya İzzetbegoviç'in yaşadığı mekanları gezeceğiz, onu anlamaya yaşananları anlamlandırmaya çalışacağız. Verilen mücadeleyi yerinde inceleme fırsatı bulacağız." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'e uğurlanan öğrenciler bu fırsatı kendilerine sunan Belediye Başkanı Hilmi Bilgine çok teşekkür etti.

Sivas Belediyesi öğrencileri Bosna Hersek gezisi ile ödüllendirdi
Sivas Belediyesi öğrencileri Bosna Hersek gezisi ile ödüllendirdi
Sivas Belediyesi öğrencileri Bosna Hersek gezisi ile ödüllendirdi
Sivas Belediyesi öğrencileri Bosna Hersek gezisi ile ödüllendirdi
Sivas Belediyesi öğrencileri Bosna Hersek gezisi ile ödüllendirdi

Sivas Belediyesi, The Revenant, Kitap, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Belediyesi öğrencileri Bosna Hersek gezisi ile ödüllendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas Belediyesi öğrencileri Bosna Hersek gezisi ile ödüllendirdi - Son Dakika
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