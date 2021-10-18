Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden gıda denetimlerine destek - Son Dakika

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan gıda denetimlerinin esnaf ve vatandaşlar açısından önemli olduğunu bildirdi.

Köksal, yazılı açıklamasında, yapılan denetimlerin Kovid-19 salgını sürecinde öneminin daha da arttığına dikkati çekerek, "Bu dönemde esnaf ve sanatkarlar olarak kötü bir süreç yaşadık. Pandemi nedeniyle iş yerlerimiz genelge doğrultusunda kapatıldı. Bu süreci zor da olsa atlatan esnafımız normal hayata dönmeye başladı. Esnafın yapılan denetimlerden rahatsız olmamasını, hijyen, maske ve mesafe kurallarına uymalarını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile sürekli görüştüklerini ve esnafın mağdur olmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini aktaran Köksal, gıda üretimi ve imalatı yapılan yerleri çok temiz olması gerektiğini vurguladı.