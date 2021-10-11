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Sivas'ın Gölova ilçesi doğaseverlerin ve kuş gözlemcilerinin uğrak mekanı - Son Dakika

Sivas'ın Gölova ilçesi doğaseverlerin ve kuş gözlemcilerinin uğrak mekanı

11.10.2021 14:19
Sivas'ın Gölova ilçesi doğaseverlerin ve kuş gözlemcilerinin uğrak mekanı

Doğaseverlerin ve kuş gözlemcilerinin uğrak yeri Sivas'ın Gölova ilçesi, kampçılık başta olmak üzere foto safari, olta balıkçılığı, trekking ve dalış gibi aktivitelerle dikkati çekiyor.

Doğaseverlerin ve kuş gözlemcilerinin uğrak yeri Sivas'ın Gölova ilçesi, kampçılık başta olmak üzere foto safari, olta balıkçılığı, trekking ve dalış gibi aktivitelerle dikkati çekiyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezine 170 kilometre uzaklıkta Karadeniz ve karasal iklimin geçiş bölgesindeki ilçe, Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'nin kavşak noktasında bulunuyor.

Sivas'ın en az nüfusuna sahip ilçelerinden olan ve son zamanlarda gurbetçilerin "sıla turizmi" ile rağbet ettiği ilçede, çok sayıda doğasever de kampçılık başta olmak üzere foto safari, olta balıkçılığı, trekking, botla gezinti, bisiklet, dalış gibi aktiviteler gerçekleştiriyor.

Sazan, aynalı sazan, kefal, gümüş ve caner gibi balık türleriyle olta balıkçığına elverişli olan ilçede, zaman zaman balık tutma yarışmaları da düzenleniyor.

Kuş gözlemcilerinin uğrak yerleri arasındaki ilçede angıt, sakarmeke, yeşilbaş, gri balıkçıl, saz delicesi, turna, kerkenez, örümcek kuşu, çıvgın ve çinte gibi daha birçok tür fotoğraflanabiliyor.

İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz, Gölova, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ın Gölova ilçesi doğaseverlerin ve kuş gözlemcilerinin uğrak mekanı - Son Dakika


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