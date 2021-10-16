Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir vatandaşın arazide bulduğu yaralı yavru kartalın tedavi altına alınacağı öğrenildi.
Yukarıkale Mahallesi'nde çiftçilik yapan Tuğrul Ergüzel, bahçesinde ayağından yaralı yavru kartal buldu.
Ergüzel, kartalı yakalayarak evine götürdü ve durumu Sivas Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin ilçeye giderek yavru kartalı teslim alıp tedavi edecekleri öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta arazide bulunan yaralı kartal tedaviye alınacak - Son Dakika