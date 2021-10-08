Sivas'ta ayçiçeği üretim alanı 3 yılda yaklaşık 13 kat arttı - Son Dakika

Sivas'ta son 3 yılda çiftçilerin alternatif ürün olarak ekimini yaptığı ayçiçeğinde hem verim arttı hem de ekim alanı yaklaşık 13 kat genişledi.

İl merkezi başta olmak üzere özellikle Kangal, Ulaş, Şarkışla ve Altınyayla ilçelerinde çiftçiler çerezlik ayçiçeği üretimine yöneldi.

???????Kentte 75 bin dekar alanda üretilen ayçiçeğinden bu yıl 9 bin ton rekolte bekleniyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, AA muhabirine, Sivas'ın gerek mikroklima, gerek coğrafi iklim ve gerekse altyapı bakımından, tarım ve hayvancılığın tüm alanlarında ilk 10 içerisinde yer aldığını söyledi.

Sivas'ta çerezlik ayçiçeği üretimi ile hem ürün deseninin genişletildiğini hem de ürün miktarının artırıldığını belirten Ayhan, "Buna bağlı olarak da çerezlik ayçiçeğinde Sivas son 3 yılda çok ciddi gelişim gösterdi. Çerezlik ayçiçeği üretim alanı 2019 yılında 6 bin dekardı, 2020'de 35 bin dekara ve 2021 yılında da 75 bin dekara yükseldi. Geçen yıl 4 bin 200 ton ay çekirdeği hasadı elde edildi, bu yıl da yaklaşık 9 bin ton beklemekteyiz." diye konuştu.

Ayhan, ayçiçeğinin katma değeri yüksek, endüstriyel özellikleri fazla olan ve çiftçinin de yüzünü güldüren bir ürün olduğunu vurgulayarak, "Bizim 'Üreten çiftçi, gelişen Sivas' vizyonumuzun altında yatan gerekçe de budur. Çiftçimizin moral ve motivasyonunu artırmak, ürün deseni bakımından ne kadar zengin bir yelpazeye sahip olduğumuzu, tarımsal potansiyelimizi göstermek istiyoruz. Çünkü bu zamanda yapılan en değerli işlerin başında tarım ve hayvancılık gelmektedir. Toprağımızın her karışı bizim için kıymetli, çiftçilerimiz bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

"İklimsel özellikler de çok müsait"

Ayçiçeğinde de Sivas'ın adından sıkça söz ettiren iller arasına girdiğini ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Çiftçiyi bilgiyle, toprağı suyla buluşturduğumuz zaman çok güzel işler çıkıyor. Sivas çok geniş bir yelpazeye sahip, iyi anlatmamız lazım. Ayçiçeği burada çerezlik açısından neden önemli? Çünkü iri, kaliteli ve miktar olarak da çok yüksek ve lezzetli. Dolasıyla iklimsel özellikler de çok müsait, bunu anlatmamız lazım."

Vali Ayhan, yurt dışından çok miktarda çerezlik ayçiçeği alındığına dikkati çekerek, " Türkiye'de tüketim miktarı da ciddi bir şekilde artmaktadır. Bunu da iyi anlatmak, iyi bilmek lazım. Bu bilgiyi çiftçiyle buluşturduğumuz zaman, neyi, nasıl, ne zaman ekmesi gerektiğini söylediğimiz zaman, her alanda ivme kazanabiliyorsunuz. Sadece geleneksel ürünler arpa, buğday ve yem bitkisi değil, işte ayçiçeğinde, kabak çekirdeğinde, patateste, kenevirde, mor patateste olsun, tıbbi aromatik bitkilerde, arıcılıkta olsun Sivas çok iyi bir noktaya geldi." ifadelerini kullandı.

Sivas'ı tarım ve hayvancılıkta bir merkez haline getirmeyi arzuladıklarını dile getiren Ayhan, şehrin her karış toprağına yeni ürünler ekilmeye başlandığını söyledi.

Ayhan, Sivas'ın coğrafi açıdan ikinci büyük il olduğunu, bu potansiyelin sanayileşmesi gerektiğini anlatarak, "Sadece üretip dışarıya satan değil, aynı zamanda entegre tesisleri kurarak, bunları işleyerek ekonomiye katkı sağlayan bir il olacağız." açıklamasında bulundu.