Sivas'ta bariyerlere çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Erzincan'dan İstanbul'a seyreden Mehmet Şengül (76) yönetimindeki 34 HU 1567 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Yeşilyazı Mahallesi yol ayrımı yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Güleser Şengül (77) yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edildi.
Kaynak: AA
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