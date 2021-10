Sivas'ta "Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü" etkinliği - Son Dakika

Sivas'ta "Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin işlek caddelerinden İnönü Bulvarı'nda toplanan görme engelliler ve vatandaşlar, farkındalık oluşturmak için tarihi valilik binasına kadar yürüdü.

Vali Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, yürüyüşe ellerinde baston ve göz bandıyla gözlerini kapatarak eşlik etti.

Burada açıklama yapan Ayhan, engellilerin sosyal hayata adapte olmaları yönünde toplumun her kesimine görevler düştüğünü belirterek, "Aynı hayatı paylaştığımız bu kardeşlerimizin mutluluklarını, sevinçlerini nasıl daha fazla arttırabiliriz? İşin özü bu aslına bakarsanız. Hayat her zaman tozpembe değil her an sıkıntı yaşayabileceğimizi görmemiz lazım. Onun için bu konuda kurallara riayet etmemiz lazım, onların hallerinden anlamamız lazım. Bazı yetileri eksikse, bunu iyi anlayarak onlara el uzatmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Sivas Kent Konseyi Engelliler Komisyonu Başkanı Selman Devecioğlu ise, etkinliğe katılımın yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Bugün çok anlamlı bir gün. 100'e yakın kişi elimize baston aldık, beraber yürüdük. Bize yürüme engelli arkadaşlarımız da destek oldu." değerlendirmesinde bulundu.