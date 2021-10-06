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GÜLYURT BAĞLANTI KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI... - Son Dakika

GÜLYURT BAĞLANTI KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI...

06.10.2021 15:12
GÜLYURT BAĞLANTI KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI...

Belediyemiz Sait Paşa Caddesi'ndeki yenileme çalışmalarını tamamlayarak caddeyi Aksu üzerinden yeni bir köprü ile Gülyurt Mahallesi'ne bağladı.

Belediyemiz Sait Paşa Caddesi'ndeki yenileme çalışmalarını tamamlayarak caddeyi Aksu üzerinden yeni bir köprü ile Gülyurt Mahallesi'ne bağladı.

Eş zamanlı olarak sürdürülen Karaağaç Köprüsü genişletme ve düzenleme çalışmaları da tamamlanınca bölgede daha önceleri oluşan trafik yoğunluğu büyük ölçüde azaldı.

Araç trafiğini rahatlatmak ve konforlu bir ulaşım sağlamak adına çalışmalarını sürdüren Belediyemiz, şehrin doğuya açılan trafik aksı üzerinde uyguladığı projeler zincirini bir bir tamamlıyor.

Sait Paşa Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından; kaldırım, asfalt ve aydınlatmalar değiştirilerek cadde yeniden düzendi. Bölgede oluşan trafik yoğunluğunu rahatlatmak ve Gülyurt Mahallesi'ne giriş için farklı alternatifler oluşturmak adına Aksu 2. etap üzerine yeni bir köprü yapıldı. Böylece Sait Paşa Caddesi doğrudan yeni köprü ile Gülyurt Mahallesi'ne bağlandı.

Eş zamanlı olarak Karaağaç Köprüsü'nde de genişletme çalışmaları başlatıldı. Köprüde oluşturulan kavşakla araç sürücülerine 'U' dönüşü imkanı verildi. Ayrıca daha önce kapalı olan Aksu'nun yan yolu, araç trafiğe açılarak Gülyurt Mahallesi'ne geçişte yeni bir alternatif oluşturuldu.

Bölgedeki ulaşım projeleri zincirinin son ve en büyük halkası olan İstiklal Caddesi Alt Geçidi'nde ise çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Oluşturma Tarihi : 06 Ekim, 2021

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GÜLYURT BAĞLANTI KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI...
GÜLYURT BAĞLANTI KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI...
GÜLYURT BAĞLANTI KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI...
GÜLYURT BAĞLANTI KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI...
GÜLYURT BAĞLANTI KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI...

Tragger, Sivas, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum GÜLYURT BAĞLANTI KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI... - Son Dakika


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