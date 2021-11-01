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Sivas'ta İl Genel Meclisi toplantıları başladı - Son Dakika

Sivas'ta İl Genel Meclisi toplantıları başladı

01.11.2021 16:41
Sivas'ta İl Genel Meclisi toplantıları başladı

Sivas'ta kasım ayı İl Genel Meclisi toplantılarının başladığı bildirildi.

Sivas'ta kasım ayı İl Genel Meclisi toplantılarının başladığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Genel Meclisi, Kasım 2021 toplantılarını gerçekleştirmek üzere bir araya geldi.

Meclis, 20 gün sürecek toplantılarda başta Sivas İl Özel İdaresinin 2022 yılı bütçesi olmak üzere komisyonlara havale edilen gündem maddelerini görüşerek karara bağlayacak.

Meclis Başkanı Hakan Akkaş başkanlığında yapılan toplantıların ilk oturumunda, divan katipleri tarafından ekim ayı İl Genel Meclisi karar özetleri ile İl Encümeni karar özetleri okundu.

Burada meclis üyelerine hitap eden Akkaş, İl Özel İdaresinin kurumsal yapısıyla kente önemli hizmetler kazandırdığını belirterek, meclisin imkanlar ölçüsünde talepleri dikkate alarak kararlar almaya devam edeceğini aktardı.

Sivas'ta İl Genel Meclisi toplantıları başladı
Sivas'ta İl Genel Meclisi toplantıları başladı

Kasım, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta İl Genel Meclisi toplantıları başladı - Son Dakika


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