Sivas'ta inşaatın 8. katından düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Sivas'ta çalıştığı inşaatın 8. katından düşen işçi ağır yaralandı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 9 katlı bir inşaatın 8. katında çalışan duvar ustası Ali Gökçe, dengesini kaybederek aşağıya düştü.
Ağır yaralanan Gökçe, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Gökçe'nin, hastanenin acil servisindeki ilk müdahalenin ardından ameliyata alındığı öğrenildi.
Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri, inşaat çevresinde inceleme yaptı.
Kaynak: AA
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