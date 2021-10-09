Sivas'ta Kovid-19'a karşı iki doz aşılama oranı yüzde 70'i geçti - Son Dakika

Sivas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir doz aşılama oranının yüzde 84, iki doz aşılama oranının ise yüzde 70,4'ü bulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı son il koordinasyon toplantısı, İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda Vali Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda söz alan Ayhan, salgının seyrine göre dönemsel uygulamalarla sosyal hayatın düzenlendiğini ve sağlığı en öncelikli alan olarak gördüklerini belirtti.

Ayhan, aşılama oranlarının artmasıyla salgınla mücadelenin daha etkin yürütüldüğüne dikkati çekerek, "İlimizde bir doz aşılama oranımız yüzde 84, iki doz aşılama oranımızda yüzde 70,4 durumda. Özellikle ikinci doz aşıların tamamlanmasıyla ülke olarak önemli bir toplumsal bağışıklık noktasına ulaşmış olacağız. Vaka durumlarımızı analiz ettiğimizde tedbirlerin birçoğunun gevşetilmesine ve okullarımızda yüz yüze eğitime başlamamıza rağmen çok yüksek oranlarda vaka artışı olmadığını görüyoruz. Bunun nedeni elbette bireysel tedbirler ve en önemlisi aşı." ifadelerini kullandı.

"69 sınıfımızda karantina devam ediyor"

Salgınla mücadeleyle geçen uzun bir aranın ardından kentte ilköğretim ve ortaöğretimde 115 bin 593, yüksek öğretimde ise 48 bin öğrenciyle yüz yüze eğitime başladıklarını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Şimdi eğitim öğretim noktasında sorumluluğumuz daha fazla arttı. Eğitim öğretimin kesintisiz olarak devam etmesini sağlamak durumundayız. Hiçbir okulumuz kapalı değil ama 314 sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle eğitim öğretime ara verdik. Bunların 245 tanesinin karantina süreleri doldu, eğitim öğretime tekrar başladık. 69 sınıfımızda karantina devam ediyor."