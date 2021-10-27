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Sivas'ta Kovid-19 sürecinde artan hobi bahçelerindeki yapılaşmaya sıkı denetim - Son Dakika

Sivas'ta Kovid-19 sürecinde artan hobi bahçelerindeki yapılaşmaya sıkı denetim

27.10.2021 16:20
Sivas'ta Kovid-19 sürecinde artan hobi bahçelerindeki yapılaşmaya sıkı denetim

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından artan hobi bahçelerindeki kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından artan hobi bahçelerindeki kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgin, tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasını engellemek adına belediyeler ve özel idarelerin yükümlülükleri olduğunu hatırlattı.

Bilgin, imara uygun yapılaşmanın ortaya çıkmasını amaçladıklarını, kararlı şekilde bu duruşu devam ettireceklerini vurguladı.

Kamuoyunda hobi bahçesi olarak bilinen alanlarla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiğini anlatan Bilgin, "Şehrimizin farklı bölgelerinde yoğunlaşmış hobi bahçeleriyle ilgili müdürlüklerimizle aynı fikirdeyiz. Yapıma başladığı andan itibaren müdahale ederek yapımına izin vermiyoruz. Bazen ulaşamadığımız alanlarda gözden kaçarsa yapılaşma tamamlandıktan sonra dahi olsa yıkımı gerçekleştiriliyoruz, cezai müeyyide uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

Bilgin, vatandaşların mağdur olmamaları, yasaya aykırı davranışta bulunmamaları ve tarım arazilerini amacı dışında kullanmamaları için hobi bahçeleri adı altında kaçak yapılaşmaya gitmemeleri gerektiğini belirtti.

Kooperatif adı altında belli kesimlerin rant oluşturmak için tarla olarak aldıkları arazileri tapusuz şekilde parselleyerek sattıklarına da dikkati çeken Bilgin şunları kaydetti:

"Bu alışverişlerin de takipçisiyiz, bu da kanunen suç teşkil ediyor çünkü tapu veremiyorlar. Burada uzun vadede kooperatiflerin hisse alanlarında mağduriyetlerin oluşacağını öngörüyoruz. Bu konuyu da duyurmak istiyorum. Ulaşamadığımız noktada geç kalmak istemiyoruz. Vatandaşlarımız bu tarz satışlardan zarar görebilirler. Onlara dikkatli olmalarını öneriyoruz."

Sivas'ta Kovid-19 sürecinde artan hobi bahçelerindeki yapılaşmaya sıkı denetim
Sivas'ta Kovid-19 sürecinde artan hobi bahçelerindeki yapılaşmaya sıkı denetim
Sivas'ta Kovid-19 sürecinde artan hobi bahçelerindeki yapılaşmaya sıkı denetim
Sivas'ta Kovid-19 sürecinde artan hobi bahçelerindeki yapılaşmaya sıkı denetim

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Hilmi Bilgin, Tarım, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta Kovid-19 sürecinde artan hobi bahçelerindeki yapılaşmaya sıkı denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta Kovid-19 sürecinde artan hobi bahçelerindeki yapılaşmaya sıkı denetim - Son Dakika
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