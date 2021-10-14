Üye Girişi
Sivas'ta "Mobil Trafik Eğitim Tırı" öğrencilere eğitim verdi - Son Dakika

Sivas'ta "Mobil Trafik Eğitim Tırı" öğrencilere eğitim verdi

14.10.2021 16:22
Sivas'ta

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında hazırlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Sivas'a geldi.

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında hazırlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Sivas'a geldi.

Vali Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesine kurulan tırı ziyaret etti.

Uygulamalı olarak trafik eğitimi alan çocuklarla bir araya gelen Ayhan ve Akçay, burada trafik polisleri tarafından verilen dersi dinledi.

"Mobil Trafik Eğitim Tırı"nın yarın akşam saatlerine kadar kentte kalacağı öğrenildi.

Sivas'ta Mobil Trafik Eğitim Tırı öğrencilere eğitim verdi
Sivas'ta Mobil Trafik Eğitim Tırı öğrencilere eğitim verdi
Sivas'ta Mobil Trafik Eğitim Tırı öğrencilere eğitim verdi
Sivas'ta Mobil Trafik Eğitim Tırı öğrencilere eğitim verdi
Sivas'ta Mobil Trafik Eğitim Tırı öğrencilere eğitim verdi

Mustafa Kemal Atatürk, Salih Ayhan, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' öğrencilere eğitim verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Deniz kıyısına vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı 16:47 Deniz kıyısına vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı Tayvan'da 13 katlı binada yangın çıktı, 46 kişi yaşamını yitirdi 16:30 Tayvan'da 13 katlı binada yangın çıktı, 46 kişi yaşamını yitirdi Tatil için gittiği Antalya'da 6'ncı kattan feci şekilde zemine çakıldı 16:18 Tatil için gittiği Antalya'da 6'ncı kattan feci şekilde zemine çakıldı
8 kiloluk dev ekmek görenlerde şaşkınlık yarattı 16:10 8 kiloluk dev ekmek görenlerde şaşkınlık yarattı Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum 15:55 Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti 15:46 Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti
Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak 15:18 Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü 15:11 Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü

Son Dakika Haberleri
16:46 Evinde boğularak öldüren kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu
16:26 Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta
16:17 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 14 Ekim 2021
16:10 Son dakika magazin haberleri!
15:58 Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı
15:55 Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum
15:46 Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un babası yaşamını yitirdi
15:45 Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti
15:40 Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile bir araya geliyor
15:38 Yeni ofsayt sistemi 2022 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanacak! Hakemlerin yerini teknoloji alıyor
Evinde boğularak öldüren kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu Evinde boğularak öldüren kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu         
16:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çubuk'a giden Emine Erdoğan'dan salatalık turşusu istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çubuk'a giden Emine Erdoğan'dan salatalık turşusu istedi         
16:36
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta         
16:26
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 14 Ekim 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 14 Ekim 2021         
16:17
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un babası yaşamını yitirdi Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un babası yaşamını yitirdi         
15:47
Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar         
15:24
Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı         
15:17
Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis         
14:51
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım         
14:26
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 16:53:35. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta "Mobil Trafik Eğitim Tırı" öğrencilere eğitim verdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement