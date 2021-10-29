Sivas'ta motosiklet kulüplerinden 29 Ekim korteji - Son Dakika

SİVAS'ta cumhuriyetin 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas Valisi Salih Ayhan , motosiklet kulüpleri ve klasik otomobillerin katıldığı kortej ile yapımı tamamlanan Hamidiye Kültür Bahçesi'ni ziyaret etti.

Sivas 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir araya gelen aralarında klasik otomobil kullanıcılarının da bulunduğu yaklaşık 200 kişilik grup kortej geçişi yaptı. Kent meydanında toplanan grup İnönü Bulvarı üzerinden Hamidiye Kültür Bahçesi'ne hareket eti. Çok sayıda motosiklet tutkununun dahil olduğu etkinlikte, katılımcılar araçlarını Türk bayrağı ile donattı. Sivas Valisi Salih Ayhan da korteje katılan bir klasik otomobilin şoför koltuğuna geçerek konvoya öncülük etti.

'DEVLETİMİZ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR'

Hamidiye Kültür Bahçesi'nde sona eren etkinlik sonrası açıklama yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Bugün 29 Ekim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü. Kutlu olsun. Devletimiz ilelebet payidar kalacaktır. Her 29 Ekim'de etkinlik yaparak ecdadın fedakarlığını bize emanet ettiği cumhuriyeti unutmamak için programlar icra ediliyor. Bugün de güzel programlar yapıldı. Bunlardan bir tanesini de motosiklet gruplarımızla oluşturduk ve Hamidiye Kültür Bahçesi'ne kadar bir yolculuk yaptık. 29 Ekim 2021'de Hamidiye Kültür Bahçesi'ni vatandaşımızın hizmetine açacağımızı söylemiştik. Bu gün itibariyle de bu alanın kullanımını vatandaşımıza da açtık. Hayırlı uğurlu olsun. Cumhuriyet yıllar geçtikçe güçlü olmaz. Cumhuriyete eser kazandırırsak güçlü oluruz. Verdiğimiz mücadeleler cumhuriyeti anlamlı kılar. Biz de bugün cumhuriyete hediye vermiş olduk. Hamidiye Kültür Bahçesi'ni hediye ettik. İnşallah yakın zamanda resmi açılışını da gerçekleştireceğiz" dedi.

- Sivas