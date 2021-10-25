SİVAS'TA ŞEBEKE SUYU HATTININ PATLADIĞI CADDEDE ARIZA GİDERİLDİ, TEMİZLİK YAPILDI - Son Dakika

SİVAS'ta, kent merkezinde patlayan şebeke suyu hattının ardından hasar gören caddede yoğun çalışma başlatıldı. Su arızası giderilirken, caddeye yayılan molozlar temizlenerek, sokaklar da suyla yıkandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, kent merkezindeki Kepenek Caddesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen şebeke suyu hattında patlama olurken, yoğun su akışı, Kepenek Caddesi ve Sularbaşı Caddesi'ni kapladı. Beraberinde molozları da taşıyan sular, çevredeki onlarca dükkan ve iş yerini bastı. Binaların bodrum katlarına da su doldu. Durumdan haberdar olarak gece yarısı iş yerlerine gelen esnaf, su dolan dükkanlarını temizlemeye çalıştı. Belediye ekiplerinin müdahalesi ile bölgeye gelen su, kesilerek akış durduruldu. Ardından bölgede arıza çalışması yapılırken, bir yandan da caddeyi saran moloz birikintileri temizlenerek, iş yerleri ve bodrum katlara dolan sular tahliye edildi. Sabah saatlerinden itibaren de çöküntüler oluşan caddede bir yandan çukurlar doldurularak eski haline getirilmeye çalışılırken, yol ve kaldırımlar da itfaiye hortumları ile yıkanarak kirlilik ortadan kaldırıldı. Su basan iş yerlerinde ise hasar tespit çalışmalarının sürdüğü, esnafın zararlarının da kısa zamanda karşılanacağı belirtildi.