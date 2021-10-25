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Son dakika haberleri: Sivas'ta sel böyle geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sivas'ta sel böyle geldi

25.10.2021 13:22
Son dakika haberleri: Sivas'ta sel böyle geldi

Son dakika haberlerine göre Sivas'ta patlayan su borusunun ardından ortaya çıkan selin gelişi güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Sivas'ta patlayan su borusunun ardından ortaya çıkan selin gelişi güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Sivas'ta geçtiğimiz gece Kepenek caddesinde ana su borularının birinin patlaması ile ortaya çıkan sel birçok iş yerini sular altında bırakmıştı. Maddi hasara neden olan selin geliş anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde borunun patlamasının ardından caddenin suyla kaplanması görülüyor. - SİVAS

Son dakika haberleri: Sivas'ta sel böyle geldi
Son dakika haberleri: Sivas'ta sel böyle geldi
Son dakika haberleri: Sivas'ta sel böyle geldi

Sivas, Sel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Sivas'ta sel böyle geldi - Son Dakika


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