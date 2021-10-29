Sivas'ta soğuk havada 'Cumhuriyet Bayramı' coşkusu - Son Dakika

SİVAS'ta soğuk hava ve yağmura rağmen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Atatürk Kongre Müzesi önündeki kutlamalara özellikle çocuklar, ilgi gösterdi.

Hava sıcaklığının 5 dereceye düştüğü kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Sivas Valiliği'nde tebrik kabulü ile başladı. Daha sonra İnönü Bulvarı'nda, tarihi 4 Eylül Kongresi'nin yapıldığı Atatürk Kongre Müzesi önünde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Vali Salih Ayhan, bir konuşma yaptı. Törende ayrıca şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi, halk oyunu ekipleri ayrı ayrı gösteri yaptı. Tören askeri birlikler, gaziler, öğrenciler ve kurum araçlarının geçişi ile son buldu. Soğuk havaya rağmen meydandaki törene halk yoğun katılım gösterdi. Çocukları ile birlikte gelenler, coşkuyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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