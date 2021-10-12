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Sivas'ta telefon dolandırıcılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sivas'ta telefon dolandırıcılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

12.10.2021 20:24
Sivas'ta telefon dolandırıcılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde telefonla aradıkları kişileri kendilerini "jandarma" olarak tanıtarak dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde telefonla aradıkları kişileri kendilerini "jandarma" olarak tanıtarak dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Gözköy köyünde jandarma ekiplerine başvuran B.G. (45), kendisini telefonla arayan bir kişinin, kendisini jandarma olarak tanıttığını ve adının suça karıştığını söyleyerek altınlarını istediğini söyledi.

Buna inanarak evine gelen kişiye 13 yarım altın ve 1 cumhuriyet altınını verdiğini belirten B.G, dolandırıldığı iddiasıyla şüphelilerden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelilerin köyden ilçe merkezine bir ticari taksiyle geldiklerini tespit eden jandarma ekipleri, bu kişilerin ilçe terminalinden bilet aldıklarını ve bir süre sonra tekrar iptal ettiklerini belirledi.

Dolandırıcılık olayını E.B. (20) ve Ö.G'nin (28) gerçekleştirdiğini belirleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin ilçeden kaçmaya çalışacakları yol güzergahında önlem aldı.

Jandarma ekipleri yoldan geçen bir kamyonu durdurup bindiklerini tespit ettiği şüphelilerin peşine düştü.

Operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

B.G. ve taksi şoförü tarafından teşhis edilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki ifadelerinde suçlarını kabul ettikleri ve Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde de benzer suçları işlediklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

E.B. ve Ö.G'nin Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

Hisarcık, Jandarma, Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta telefon dolandırıcılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta telefon dolandırıcılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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