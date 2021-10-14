Sivas'ta telefonla dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı - Son Dakika

Sivas'ta telefonda kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Şeyh Şamil Mahallesi'nde yaşayan H.A. ve kızı B.A'yı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, gelecek kişiye altın ve paralarını vermelerini istedi.

Paniğe kapılan H.A. ve B.A, evde bulunan 40 bin lira ile 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasını, kendisini polis olarak tanıtan kişiye verdi.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan H.A. ve kızı, polise giderek şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmalarda şüphelinin K.K. olduğunu tespit etti.

K.K'nın Adana'ya gittiğini belirleyen ekipler, Adana Emniyet Müdürlüğü ile yaptıkları koordineli çalışmalarla şüpheliyi ikametinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K, mahkemece tutuklandı.