SİVAS'TA TEZHİP SANATINA KADIN İLGİSİ - Son Dakika

SİVAS İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde eğitimi verilen ve sabır sanatı olarak adlandırılan tezhip kursuna kadın kursiyerler ilgi gösteriyor. Tarihi 9'uncu yüzyıla dayanan ve kelime anlamı altınla bezemek olmasına rağmen son yıllarda başka malzemeler kullanılarak yapılan tezhip, kentte aslına uygun olarak öğretiliyor.

Sivas İl Kültür Turizm Müdürlüğü bünyesinde haftanın 3 günü eğitimi verilen ve kelime anlamı 'altınla bezemek' olan tezhip sanatı, Geleneksel Türk İslam Sanatlarını sürdürmek isteyen kadınların ilgi odağı oldu. İnce detayları olan ve sabır isteyen tezhip sanatıyla ilgilenen kursiyerler bu sanatın terapi gibi geldiğini belirtiyor.

15 yıldır tezhip sanatıyla ilgilenen kurs öğretici Mehtap Temizkan, "Tezhip rastgele olan değil ince detayları, disiplini olan ve Türk İslam Kültürüne yerleşmiş zor bir sanat. 9'uncu yüzyıllarda saray çevresi gibi elit kesimlerin icra ettiği bu halk düzeyinde olmayan bu sanat dolayısıyla da altın özüyle yapılıyor. Haftanın üç günü tezhip kurslarımız devam ediyor. İlgi çektiği için sergilerde görüp merak edenler çok oluyor. İlk başta çok fazla öğrenci geliyor ama kişilerin sabrı ve inceliği bu sanata devam edip edemeyeceğini belirleyen nokta oluyor. Öğrencilerim tezhip sanatının terapi gibi geldiğini, huzur ve mutluluk bulduğunu söylüyorlar. Bu şekilde onlarla güzel işler çıkararak ilerliyoruz. Malzemelerimiz birçoğu maalesef ithal olarak Avrupa'dan geliyor ve dolayısıyla Euro bazlı. Bu da bizi açıkçası zorluyor. Fırçalarımızı İran'dan temin ediyoruz, boyalarımızı Türkiye'den alıyoruz ama altın noktasında sıkıntı çekiyoruz. Şu an bir tabak altın piyasa da 500 TL civarında ve ayarlarına göre fiyatları değişiyor" diye konuştu.

Kursiyerler ise bu sanatı severek sürdürdüklerini belirtti.