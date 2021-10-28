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Sivas'ta yapımı tamamlanan İstiklal alt geçidi açıldı - Son Dakika

Sivas'ta yapımı tamamlanan İstiklal alt geçidi açıldı

28.10.2021 17:53
Sivas'ta yapımı tamamlanan İstiklal alt geçidi açıldı

Sivas Belediyesi tarafından kentte trafik yoğunluğunu azaltmak için yapılan İstiklal alt geçidi ulaşıma açıldı.

Sivas Belediyesi tarafından kentte trafik yoğunluğunu azaltmak için yapılan İstiklal alt geçidi ulaşıma açıldı.

Gülyurt Mahallesi'nde araç trafiğini rahatlatmak ve konforlu bir ulaşım sağlamak adına çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, saatte 1700 aracın geçiş güzergahında bulunan İstiklal ve Abdulvahabi Gazi caddelerinin kesiştiği noktada hayata geçirilen ve yaklaşık 21 milyon liraya mal olan alt geçidi tamamladı.

Yapımı tamamlanan alt geçitte inceleme yapan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yetkililerden bilgi aldı.

Alt geçidi 5 ay gibi kısa sürede bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Ulaşım projelerimizin önemli bir ayağını oluşturan İstiklal Caddesi alt geçit projemizi tamamlamış bulunuyoruz. Alt geçidimizi bugün itibarıyla trafiğe açıyoruz. Resmi açılış programı da 5 Kasım'da olacak. Yaklaşık 5 ay önce mayıs ayında başlatmış olduğumuz bu projeyle şehrimizin doğu aksındaki bağlantıyı kuran Abdulvahabi Gazi ve İstiklal Caddesinin kesiştiği noktada önemli bir trafik sorunu vardı. Milletimize söz verdiğimiz tarih olan 29 Ekim'e de projemizi yetiştirdik. Bu bölgeye yapmış olduğumuz projenin ilk ayağı. İkinci ayağı olarak da Makine İkmal Tesisleri taşındıktan sonra 2022 yılı içerisinde Abdulvahabi Gazi Caddesi'ni, Gökçekler Caddesi üzerinden Numune Caddesi'ne bağlayacağız."

Açıklamanın ardından Bilgin, alt geçitte test sürüşü yaptı.

Vatandaşlar Bilgin'e alt geçit için teşekkür etti.

Sivas'ta yapımı tamamlanan İstiklal alt geçidi açıldı
Sivas'ta yapımı tamamlanan İstiklal alt geçidi açıldı
Sivas'ta yapımı tamamlanan İstiklal alt geçidi açıldı
Sivas'ta yapımı tamamlanan İstiklal alt geçidi açıldı
Sivas'ta yapımı tamamlanan İstiklal alt geçidi açıldı

Sivas Belediyesi, Hilmi Bilgin, Tragger, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta yapımı tamamlanan İstiklal alt geçidi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta yapımı tamamlanan İstiklal alt geçidi açıldı - Son Dakika
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