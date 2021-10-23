Sivas'ta yıkılan istinat duvarı otomobile zarar verdi - Son Dakika

Sivas'ta üzerine istinat duvarı yıkılan otomobilde hasar oluştu.

Ece Mahallesi 4. Sokak'taki evin önünde park halinde bulunan Niyazi Pektaş'a ait 58 YA 834 plakalı otomobilin bagaj kısmının üzerine istinat duvarı yıkıldı.

Pekcan ve çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Otomobilin arka kısmında hasar oluştu.

Olayın yaşandığı sokakta ikamet eden Ahmet Koşaroğlu, AA muhabirine, aracın sahibinin kiracıları olduğunu belirterek, "Burada daha önce metruk bir ev vardı. O evin enkazı kaldırıldı. Bu duvar da enkazdan kalan kısımdı. Duvarın yıkılmayan kısmı da büyük tehlike oluşturuyor. Burada çocuklar oynuyor. Yetkililer çözüm bulmalı." diye konuştu.