Sivas'ta "Yunus Emre Sempozyumu" düzenlendi - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) "Yunus Emre Sempozyumu" düzenlendi.

SCÜ kampüsündeki 4 Eylül Kültür Merkezi'nde Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sempozyumda konuşan Vali Yardımcısı Adil Nas, vefatının üzerinden 700 yıl geçmesine rağmen Yunus Emre'nin değerinden hiçbir şey kaybetmediğini belirterek, "Diğer bir deyimle klasikleşmiştir. Kanaatime göre bunun en temel nedeni, şiirlerinde dile getirdiği değerlerin evrensel nitelikte olmasıdır. Onun getirdiği düşünceler, ileri sürdüğü fikirler, toplumun bütün katmanları tarafından kabul görmüştür." diye konuştu.

Türk şiirinin kurucusu, ilim ve irfan sahibi büyük mutasavvıf Yunus Emre'nin, eserleri ve düşünceleriyle Türk-İslam coğrafyasına damga vurduğuna dikkati çeken Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Yunus Emre, Türk halkının gönül tahtına oturan bir Anadolu ozanıdır. Mesajları günümüzde hem Anadolu'yu hem de kendi çağını aşarak evrensel bir mahiyete dönüşmüştür." dedi.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da Yunus Emre'nin 13. yüzyıldan günümüze kadar etkinliğini devam ettiğini vurgulayarak, "Ancak bazen şu yanlışa düşüyoruz, bir kişiyle ilgili bir çalışma yapılmışsa tarihte sanki o çalışma bitmiş gibi düşünüyoruz. Yunus ile ilgili elbette çok çalışma yapıldı ama bundan sonra da yapılması gereken bir çok çalışma var. İşte bu da ilim insanlarına düşen bir görev." ifadelerini kullandı.

Sempozyumda, yabancı uyruklu öğrencilerin Yunus Emre'nin şiirlerini seslendirdiği sinevizyon gösterisi ile üniversitenin ilahi grubunca sahnelenen Yunus Emre dinletisi ilgiyle izlendi.