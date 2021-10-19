Sivas'tan getirdi Malatya'da satmak isterken yakalandı - Son Dakika

Sivas'ın Gürün ilçesinden getirdiği tarihi eserleri Malatya'nın Darende ilçesinde satmaya çalışan kişi jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Operasyonda toplam 46 parça tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Darende İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, bir şahsın Sivas'ın Gürün ilçesinden, Malatya'nın Darende ilçesine tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak maksadıyla geleceği duyumu alındı. Darende Cumhuriyet Başsavcılığından gizli soruşturmacı kararı alınarak yapılan operasyon ile şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 33 adet gümüş sikke, 5 adet gümüş yüzük, 4 adet haç, 2 adet hayvan figürü, 1 adet mühür, 1 adet gümüş bilezik olmak üzere toplam 46 parça tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı kaydedildi. - MALATYA